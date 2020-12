Der Streit zwischen den USA und Russland über die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 geht weiter.

Das Außenministerium in Moskau kritisierte einen Aufruf der geschäftsführenden US-Botschafterin in Berlin, Quinville, wonach die Bundesregierung und die EU ein Moratorium für den Bau der Pipeline verhängen sollten. Russland wertete die Äußerungen als politische Aggression und illegales Vorgehen. Quinville hatte dem "Handelsblatt" erklärt, die Pipeline sei auch ein politisches Werkzeug des Kreml, um die Ukraine zu umgehen und Europa zu spalten.



Der Bau von Nord Stream 2 war vor einem Jahr wegen US-Sanktionen ausgesetzt worden. Die US-Regierung befürchtet eine zu große Abhängigkeit ihrer europäischen Partner von russischem Gas. Kritiker werfen den Vereinigten Staaten vor, Flüssiggas in Europa verstärkt verkaufen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.