In Schweden wird ein weiterer Atomreaktor vom Netz genommen.

Die Turbinen von Ringhals 1 würden pünktlich zum Jahreswechsel abgestellt, erklärte der Haupteigentümer Vattenfall. Der Reaktor war insgesamt 45 Jahre in Betrieb. Als Grund wurden wirtschaftliche Erfordernisse genannt. Bereits vor einem Jahr war im Südwesten Schwedens mit der Abwicklung eines Meilers des jahrzehntealten Kernkraftwerks Ringhals begonnen worden. Der Rückbau werde einige Jahre in Anspruch nehmen, hieß es von Unternehmensseite. Die Abschaltung war bereits im Jahr 2015 beschlossen worden.



Vattenfall zufolge ist das Atomkraftwerk Ringhals das größte in Skandinavien und erzeugt etwa ein Sechstel des in Schweden verbrauchten Stroms.

