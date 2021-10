In Deutschland können nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft einige bereits fertiggestellte Solaranlagen nicht in Betrieb gehen.

Diese hätten keinen Anschluss, weil das Zertifikat fehle, sagte Hauptgeschäftsführer Körnig der "Augsburger Allgemeinen". Die Wartezeiten betrügen teilweise bis zu einem Jahr. Wieviel Megawatt an Solarleistung betroffen sei, wisse der Verband aber nicht genau. Die Folge sei in jedem Fall, dass klimafreundlicher Strom nicht ins Netz eingespeist werden könne. Damit die Anlagen nicht monatelang ungenutzt in der Landschaft stehen, schlägt der Verband vor, sie zumindest einstweilig in Betrieb zu nehmen – bis das Zertifikat nachgereicht werden kann.

