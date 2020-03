Der Stromverbrauch in den deutschen Haushalten ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als neun Prozent zurückgegangen.

Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin mit. Der Verbrauch sei zwischen 2008 und 2018 auf 126,6 Terawattstunden gesunken. Den größten Anteil am Stromverbrauch der Haushalte habe mit 30 Prozent die sogenannte Prozesswärme. Darunter fallen etwa die Nutzung von Kochfeldern oder Toastern sowie das Aufheizen von Wasser in Waschmaschine und Geschirrspüler. Einen großen Anteil haben laut Verband auch Kühl- und Gefriergeräte mit 22 Prozent. Weiter hieß es, der Anteil der Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik am Stromverbrauch privater Haushalte werde immer größer und liege inzwischen bei 17 Prozent.