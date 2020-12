Erstmals beziehen einige EU-Staaten Gas aus der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan.

Verbraucher in Italien, Griechenland und Bulgarien hätten den Brennstoff über die Transadriatische Pipeline bezogen, teilte das staatliche Öl- und Gasunternehmen Socar mit. Der letzte Abschnitt der Leitung war erst vor wenigen Wochen fertiggestellt worden. Die knapp 4 Milliarden Euro teure Pipeline gilt in der EU als strategisch bedeutsames Infrastrukturvorhaben. Über den Gaskorridor sollen 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa importiert werden. Damit gilt der aserbaidschanische Gasexport als Konkurrenz für die Rohstoffmacht Russland.



Aserbaidschan steht internationel unter anderem wegen seiner autoritären Führung in der Kritik. Im Krieg gegen Armenien um die Region Berg-Karabach wurden der Regierung in Baku außerdem Verstöße gegen die Menschenreche vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.