Bundeskanzlerin Merkel will Medienberichten zufolge die Verhandlungen über den Kohleausstieg in Deutschland an sich ziehen.

Für Mitte Januar habe sie die vier Ministerpräsidenten, in deren Ländern Braunkohle gefördert wird, sowie die zuständigen Bundesminister und die Vorsitzenden der Kohlekommission ins Kanzleramt geladen, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".



Die Kohlekommission soll einen Weg zum Ausstieg sowie ein Enddatum für das letzte Kraftwerk finden. Ergebnisse sind für Anfang Februar vorgesehen.