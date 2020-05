Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, fordert Änderungen an den Plänen der Bundesregierung zum Kohleausstieg.

Er sagte der Zeitung "Die Welt", vor der Verabschiedung des Gesetzes müsse nachgesteuert werden, um gravierende wirtschaftliche Schäden des Kohleausstiegs für die Unternehmen zu vermeiden. Außerdem müssten in Deutschland parallel ausreichend andere Stromerzeugungskapazitäten aufgebaut werden.



Die Unternehmen vermissten jegliche Verbindlichkeit bei der Kompensation von steigenden Strompreisen, bemängelte Schweitzer. Als weiteren Kritikpunkt nannte der DIHK-Präsident die Pläne, Steinkohlekraftwerke in einigen Jahren ohne Entschädigung abschalten zu können.



Deutschland will bis 2038 schrittweise aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen. Heute findet zum Gesetzentwurf eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages statt.