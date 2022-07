Studie des IW

Ein Jahr zuvor war das nur bei knapp 15 Prozent der Haushalte der Fall. Sobald ein Haushalt mehr als zehn Prozent seines Nettoeinkommens für Energie aufwenden muss, gilt er als "energiearm".

Dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zufolge gibt ein energiearmer Haushalt voraussichtlich in diesem Jahr pro Person rund 2500 Euro für Energie aus. Je höher das Einkommen, desto niedriger ist der Anteil, der für Energie fällig wird. Aber die hohen Preise belasteten längst nicht mehr nur Haushalte mit niedrigerem Einkommen, erklärte IW-Ökonom Ralph Henger. "Energiearmut betrifft auch die Mittelschicht." So lasse sich in der unteren Mittelschicht beobachten, dass der Anteil der sogenannten energiearmen Haushalte ansteige.