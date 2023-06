Zweistelliger Milliardenbetrag

Habeck zu Klimaschutzverträgen (Michael Kappeler/dpa)

Habeck sprach in Berlin von einem zweistelligen Milliardenbetrag, der Firmen in der Stahl-, Chemie-, Zement- und Glasindustrie helfen solle. Von morgen an können sich die Unternehmen zwei Monate lang an einem vorbereitenden Verfahren für die sogenannten Klimaschutzverträge beteiligen. Die Teilnahme ist Voraussetzung für die späteren Gebotsverfahren, die noch dieses Jahr beginnen sollen. Laut Habeck gibt es bereits eine grundsätzliche Zustimmung der EU-Kommission. Außerdem muss das Geld im Bundeshaushalt bereitgestellt werden, der noch nicht auf den Weg gebracht wurde.

