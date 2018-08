Wegen der Hitzewelle hat der französische Energiekonzern EDF zwei Atomreaktoren heruntergefahren.

Betroffen seien die Kraftwerke Saint-Alban und Bugey an der Rhone, teilte das Unternehmen mit. Beim Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wurde die Leistung gedrosselt. Die Kühlwasser für die Anlagen sind zu stark aufgeheizt. In Deutschland haben Atomkraftwerke ihre Leistung ebenfalls reduziert.