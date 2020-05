Die Bundesregierung prüft eine Beteiligung am Stromnetzbetreiber Tennet.

Eine mit der niederländischen Regierung geschlossene Absichtserklärung sieht nach Angaben der Ministerien für Wirtschaft und Finanzen ein gemeinsames Vorgehen vor, um die Kapitalbasis von Tennet zu stärken. Die Muttergesellschaft "Tennet Holding" gehört dem niederländischen Staat.



Tennet ist der größte deutsche Übertragungsnetzbetreiber und hat eine wichtige Rolle beim Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende. In Deutschland sollen Tausende Kilometer neuer Stromleitungen gebaut werden, damit der vor allem im Norden produzierte Strom aus Windenergie in den Süden und Südwesten transportiert werden kann.



Deutschland ist bereits über die Staatsbank KfW am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beteiligt. Damit wurde der Einstieg eine chinesischen Investors verhindert.