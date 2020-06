Deutschland und weitere Staaten haben die EU-Kommission dazu aufgefordert, eine Strategie für den Ausbau klimafreundlicher Energie vorzulegen.

In einer gemeinsamen Erklärung betonen die Länder, Wasserstoff - vor allem aus erneuerbaren Quellen - könne zum geringeren Verbrauch von Kohlenstoff etwa in der Industrie und im Verkehrssektor beitragen. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wurde vor der heutigen Videoschalte der EU-Energieminister an die Brüsseler Behörde geschickt. Unterschrieben ist es von Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich sowie der Schweiz.