Im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 hat Bundeskanzlerin Merkel der Ukraine Unterstützung zugesagt.

Das Land werde auch nach Fertigstellung des Projektes ein Gastransitland bleiben, erklärte Merkel nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky in Berlin. Dieser sieht die Pipeline, die russisches Erdgas durch die Ostsee direkt nach Deutschland liefern soll, als Bedrohung an. Die Ukraine fürchtet unter anderem den Verlust der Transitgebühren, aber auch eine russische Gas-Blockade. Selensky forderte erneut Garantien für die künftige Energieversorgung seines Landes. Die Sorgen der Ukraine nehme man sehr ernst, betonte Merkel. Sie werde am Donnerstag auch mit US-Präsident Biden über Nord Stream 2 sprechen.



Das Milliardenprojekt ist fast fertiggestellt. Sowohl osteuropäische Staaten als auch die USA kritisieren es. Die Bundesregierung weist die Warnung vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas zurück.

