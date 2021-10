Die EU-Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen für den Umgang mit steigenden Energiepreisen vorgestellt.

Die Mitgliedsländer sollen sie anwenden können, ohne gegen Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Dazu gehören direkte Zahlungen, Steuer-Erleichterungen und Subventionen für kleine Unternehmen. Außerdem schlägt die Kommission Reformen vor, um den europäischen Energiemarkt auf lange Sicht robuster zu machen. So will sich die Brüsseler Behörde einen Vorschlag für gemeinsame Gaseinkäufe und Gasreserven anschauen. Energiekommissarin Simson erklärte, man wolle den Mitgliedstaaten dabei helfen, die Konsequenzen der schnell steigenden Preise für Bürger und Unternehmen in diesen Winter abzumildern.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.