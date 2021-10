Angesichts steigender Energiepreise hat die EU-Kommission einen Maßnahmen-Katalog vorgestellt, mit dem die Länder die Auswirkungen für ihre Bürger abfedern können, ohne gegen Wettbewerbsregeln zu verstoßen.

Dazu gehören direkte Zahlungen, Steuer-Erleichterungen sowie Subventionen für kleine Unternehmen. Außerdem will die Kommission Reformen prüfen, etwa gemeinsame Gaseinkäufe und Gasreserven.



In den vergangenen Monaten sind die Großhandelspreise für Gas international auf Höchststände gestiegen. Der Leiter des Bereichs Umwelt und Energie am Centrum für Europäische Politik, Götz Reichert, sagte im Deutschlandfunk, die Politik sollte Härten für einkommensschwache Haushalte abfedern. Allerdings sei die Frage, wie stark der Staat einschreiten sollte. Langfristig steige der Preis für fossile Energien. Das sei politisch in Deutschland und Europa so gewollt, damit die Transformation hin zu anderen Energieformen aufrecht erhalten werde. Durch Innovationen müsse eine Abkehr von fossilen Energieträgern erreicht werden.



Die Bundesregierung wies Befürchtungen vor Engpässen beim Gas im anstehenden Winter zurück. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei weiter hoch, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Speicher seien zu 75 Prozent gefüllt. Das sei zwar niedriger als in den Vorjahren. Die Bestände stiegen aber langsam an.

