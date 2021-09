Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen bei einem Gipfeltreffen im Oktober über den deutlichen Anstieg der Energiepreise beraten.

Ratspräsident Michel habe das Thema bei dem Treffen am 21. und 22. Oktober auf die Agenda gesetzt, teilte ein Sprecher des Europäischen Rates in Brüssel mit.



Die Großhandelspreise für Erdgas sind seit Monaten auf einem Höhepunkt. Auch der Strompreis ist kräftig gestiegen. Vielerorts bekommen die Verbraucher das bereits zu spüren. Mitgliedstaaten wie Spanien fordern ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene, um den Anstieg zu dämpfen. Frankreich kündigte eine Deckelung der Tarife für Gas und Strom über die Wintermonate hinweg an. Es gehe darum, die Kaufkraft der Franzosen zu schützen, sagte Premierminister Castex.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.