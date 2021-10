Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft warnt vor einer Wirtschaftskrise durch die anhaltend hohen Dieselpreise.

Das neue Rekordhoch könne drastische Folgen für Wirtschaft und Verbraucher haben, so ein Verbandssprecher gegenüber den Funke-Medien. Die Preisexplosion bei Treibstoffen stelle eine massive Belastung dar, die Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand gefährde. Die Corona-Krise drohe so zum Jahresende nahtlos von einer veritablen Wirtschaftskrise in Deutschland abgelöst zu werden, während sich andere Staaten in Europa wirtschaftlich erholten.



Gestern hatte der Dieselpreis mit mehr als 1 Euro 55 einen neuen Höchststand erreicht. Das ist etwas mehr als beim bisherigen Rekord im August 2012.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.