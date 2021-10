Vor einem Sondertreffen der EU-Energieminister zu den Preissteigerungen haben Deutschland und acht weitere Mitgliedstaaten vor Eingriffen in den Energiemarkt gewarnt.

In einem Papier zu dem Treffen heißt es, da die Preiserhöhungen von internationalen Faktoren getrieben seien, sollte man nicht in die Gestaltung der eigenen Energiemärkte eingreifen. Um die Belastung für Verbraucher und Unternehmen zu mindern, müsse die EU mittelfristig auf das Einsparen von Energie sowie auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Die Energiewende sei nicht Ursache für den Preisanstieg, sondern Teil der Lösung, um die Preise bezahlbar zu halten, hieß es. Neben Deutschland haben das Papier Österreich, Dänemark, Estland, Lettland, Finnland, Irland, Luxemburg sowie die Niederlande unterzeichnet. Die EU-Energieminister treffen sich morgen in Luxemburg.

