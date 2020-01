China öffnet seinen Öl- und Gassektor für ausländische Unternehmen.

Wie die Regierung in Peking bekanntgab, dürfen vom ersten Mai auch nicht-chinesische Firmen in dem Land nach Öl und Gas suchen und dieses fördern. Erteilte Genehmigungen gelten demnach für fünf Jahre und können verlängert werden.



Bislang mussten sich internationale Firmen Joint Ventures mit solchen aus China bilden, um in dem Land Rohstoffe fördern zu dürfen. Mit der neuen Regelung soll die inländische Energieversorgung angekurbelt werden. China ist sowohl beim Erdöl als auch beim Erdgas erheblich auf Importe angewiesen.