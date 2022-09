Claudia Kemfert ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (Imago/Chris Emil Janßen)

Die Energieversorgung in Deutschland sei auch ohne Atomkraft gesichert, sagte Kemfert der "Rheinischen Post". Mögliche Versorgungsengpässe würden nicht durch das deutsche Netz, sondern vor allem durch marode Reaktoren in Frankreich verursacht. Atomkraftwerke seien für die Netzreserve ungeeignet, da sie nicht mal eben an- und ausgeschaltet werden können. Sie müssten sicherheitstechnisch überprüft werden, es müssten Personal und Brennelemente vorgehalten werden. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte am Montag auf der Grundlage eines Stresstests vorgeschlagen, zwei deutsche Kraftwerke für den Fall von Engpässen noch bis Mitte April einsatzbereit zu halten. Bundeskanzler Scholz stellte sich hinter diese Empfehlung. Eigentlich sollten alle deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende endgültig vom Netz gehen.

