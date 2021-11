Der russische Energiekonzern Gazprom hat eigenen Angaben zufolge mit einer Erhöhung der Gaslieferungen nach Europa begonnen.

Man habe einen entsprechenden Plan zur Einspeisung von Gas in fünf unterirdische Anlagen gebilligt, teilte das Unternehmen mit. Angesichts der aktuellen Energieknappheit in Europa hatte Russlands Präsident Putin den Staatskonzern Ende Oktober angewiesen, die Lieferungen unter anderem nach Deutschland und Österreich zu erhöhen.



Kritiker hatten Putin und Gazprom in den vergangenen Wochen vorgeworfen, nicht auf die erhöhte europäische Nachfrage reagiert zu haben. Vermutet wurde, dass die russische Seite eine rasche Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 erzwingen wollte. Moskau wies die Anschuldigungen zurück.

