Der Umweltverband BUND droht damit, aus der Kohlekommission der Bundesregierung auszusteigen.

Ein BUND-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, falls der Energiekonzern RWE im Zusammenhang mit dem Braunkohle-Tagebau am Hambacher Forst Rodungen vornehmen sollte, stelle das die Mitarbeit der Umweltorganisation in der Kommission infrage. Grünen-Parteichefin Baerbock warf RWE vor, Fakten zu schaffen und damit die Legitimation der Kommission zu gefährden. Sie forderte die Bundesregierung auf, ein Moratorium zum Hambacher Forst für die Zeit durchzusetzen, in der die Kohlekommission ihre Beratungen abhält.



Das Gremium soll bis Ende des Jahres einen Plan zum Ausstieg aus der Kohleförderung zur Stromgewinnung vorlegen. Die Kohlekommission setzt sich aus Vertretern von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen zusammen.