Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren zum Ausstieg aus der Steinkohleverstromung gestartet.

Die Behörde gab die Bedingungen für die erste Ausschreibungsrunde bekannt, in der sich Betreiber von Steinkohlekraftwerken für Stilllegungsprämien bewerben können. Zum ersten Gebotstermin am 1. September 2020 werden insgesamt 4.000 Megawatt an stillzulegender elektrischer Leistung ausgeschrieben. Der Höchstpreis in dieser Runde liegt bei 165.000 Euro pro Megawatt.



Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Dazu hat der Bundestag einen Stufenplan verabschiedet.



Die Betreiber von Steinkohlekraftwerken erhalten keine Entschädigungssummen, sondern Stilllegungsprämien. Dazu gibt es insgesamt acht Ausschreibungsrunden bis 2027. Die Höchstpreise sinken dabei mit der Zeit - als Anreiz, die klimaschädlichsten Steinkohlekraftwerke schnell vom Netz zu nehmen.