Der Bundestag hat den weiteren Ausbau des deutschen Stromnetzes auf den Weg gebracht.

Die Abgeordneten verabschiedeten am späten Abend den neuen Bundesbedarfsplan, der unter anderem 35 weitere Projekte enthält. Darunter ist etwa ein großer Gleichstrom-Korridor von Schleswig-Holstein bis ins Ruhrgebiet. Durch den Bau der Leitungen soll vor allem der in Norddeutschland produzierte Windstrom in industrielle Zentren sowie den Süden der Republik transportiert werden.



Im Rahmen der geplanten Energiewende sind insgesamt knapp 7.700 Kilometer an neuen Stromtrassen angepeilt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur waren davon bis zum vergangenen Sommer lediglich rund 1.300 Kilometer fertiggestellt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.