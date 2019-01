Die Kohlekommission hat beschlossen, dass Deutschland bis spätestens Ende 2038 aus der Stromgewinnung durch Kohle aussteigt. Hier die wichtigsten Empfehlungen im Überblick.

1. Der Ausstieg soll bis 2038 erfolgen. Im Jahr 2032 wird aber noch einmal geprüft, ob bis dahin auch ein Ausstieg schon 2035 möglich ist. Das geschieht im Einvernehmen mit den Betreibern.



2. Auch erste Finanzzahlen sind genannt worden. So sollen die Bundesländer, in denen sich Kohleregionen befinden, als Ausgleich insgesamt 40 Milliarden Euro vom Bund bekommen. Begünstigte sind das Rheinland in Nordrhein-Westfalen sowie Regionen in Ostdeutschland, in den Ländern Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Für den Strukturwandel dort wird es ein "Maßnahmengesetz" geben, für das der Bund jedes Jahr 1,3 Milliarden Euro bereitstellt - und das über 20 Jahre. Hinzu kommen noch einmal 700 Millionen Euro pro Jahr zur Absicherung, unabhängig von konkreten Projekten.



3. Die Betreiber der Kohlekraftwerke, also Energiekonzerne wie RWE und Uniper, dürfen ebenfalls mit einer Entschädigung rechnen. Angestrebt wird eine "einnehmliche Vereinbarung" über die Stilllegung der Meiler, inklusive Entschädigung und sozialverträgliche Gestaltung. Alles soll bis 2030 über die Bühne sein.



4. Für Unternehmen und Privathaushalte sollen ab 2023 als Entlastung für den erwarteten Anstieg der Strompreise jährlich etwa zwei Milliarden Euro bereitgestellt werden, als Zuschuss zu den Netzentgelten. Die sind Teil der Stromrechnung.



5. Festgelegt wurde auch, in welchem Maße die Energiegewinnung aus Kohle in den kommenden Jahren bereits zurückgefahren wird. Demnach sollen bis 2022 insgesamtt 12,5 Gigawatt Leistung aus dem Netz genommen werden. Die Kohlekraftwerke hatten 2017 eine Leistung von knapp 43 Gigawatt plus Reserve. Auch Kohlekraftwerke werden ohnehin schon nach und nach vom Netz genommen - nur machen die Klimaschutzziele eben einen schnelleren Ausstieg notwendig. Insgesamt stammt rund ein Drittel des Stroms aus der Kohle.



6. Umweltverbände gehen davon aus, dass mit der Einigung auch der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen gerettet ist. In dem Bericht der Kommission heißt es allerdings nur, der Erhalt des Waldes sei "wünschenswert". Der Forst war vor allem im vergangenen Jahr ein Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Umweltaktivisten und dem RWE. Am Ende stoppte ein Gericht die geplante Rodung des Waldgebietes für den Tagebau.



Generell ist wichtig: Die Kommission macht nur Vorschläge. Die Umsetzung ist Sache der Politik. Ziel war es, einen breiten Konsens aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umweltverbänden und Gewerkschaften zu erzielen. Der Anteil der Kohle an der Stromgewinnung in Deutschland ist bereits rückläufig. Zum Erreichen der nationalen Klimaziele muss der Kohleausstieg aber beschleunigt werden. Die Atomkraftwerke gehen in Deutschland bis 2022 vom Netz.