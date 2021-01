Die Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsrechten für das Treibhausgas Kohlendioxid sind 2020 in Deutschland gesunken.

Bei den Versteigerungen an der Energiebörse in Leipzig kamen insgesamt knapp 2,7 Milliarden Euro zusammen, wie die Emissionshandelsstelle des Umweltbundesamtes mitteilte. Das ist etwa eine halbe Milliarde Euro weniger als im Jahr zuvor.



Das Umweltbundesamt sprach von einer insgesamt stabilen Entwicklung. Im Jahresdurchschnitt kostete eine Tonne ausgestoßenes CO2 die Unternehmen rund 25 Euro - deutlich mehr als in früheren Jahren. Die Verknappung der Zertifikate zeige Wirkung, so das Umweltbundesamt. Mit den Einnahmen werden Maßnahmen der Energiewende finanziert.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.