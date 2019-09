Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Politiker und Branchenexperten zu einer Windenergie-Konferenz nach Berlin eingeladen. Hintergrund ist der schleppende Ausbau von Windkraftanlagen: Im ersten Halbjahr 2019 ist er fast zum Erliegen gekommen.

Als Hauptgründe für den deutlich verlangsamten Ausbau gelten lange Genehmigungsverfahren, zahlreiche Klagen von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden und fehlende Flächen, um weitere Windräder errichten.



Rund 50 Vertreter der Branche, der Politik und von Bürgerinitiativen wollen sich im Wirtschaftsministerium darüber austauschen, wie der Trend umgekehrt werden kann. Energieexperte Quaschning sagte dem Deutschlandfunk, mit dem derzeitigen Ausbau habe Deutschland überhaupt keine Chance, klimaneutral zu werden. Quaschning rechnet in der Sendung "Forschung aktuell" vor, dass jährlich mehr als das Zwanzigfache an Megawattleistung durch neue Windkrafträder erzielt werden müsste, um die Klimaziele zu erreichen - im Vergleich zu dem, was in diesem Jahr an neuen Anlagen gebaut wurde.



IG Metall-Vorstand Lemb sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe keine Zeit mehr zu verlieren. Die Gewerkschaft befürchte einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen, sagte Lemb: "Es gilt, endlich Entscheidungen zu verlässlichen Ausbaupfaden, zur Sicherung der industriellen Basis der Branche und zur Sicherung der Beschäftigung zu treffen." Nach Angaben der IG Metall sind in der deutschen Windindustrie seit Beginn des vergangenen Jahres bis zu 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Kommunen und Länder machen Druck

Die Bundesländer, Städte und Gemeinden stehen der Bundesregierung ebenfalls auf den Füßen: Der nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Energieminister Pinkwart beispielsweise verlangt mehr wirtschaftliche Sicherheit für die Anlagenbetreiber. Pinkwart sagte der dpa, Nordrhein-Westfalen wolle dazu eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Ziel sei es, über ein verbessertes "Ausschreibungsdesign" auch die Gefahr von Klageverfahren zu verringern.



Dabei kann man an Nordrhein-Westfalen gut beobachten, wie auch die Politik den Ausbau der Windkraft bremst: Der Landtag hat einen neuen Landesentwicklungsplan verabschiedet, der vorschreibt, dass künftig Abstände von 1.500 Metern zwischen Windenergieanlagen und Wohngebieten eingehalten werden müssen, soweit dies mit Bundesrecht vereinbar ist. Gegen diese Regelung laufen Umweltverbände und Energiewirtschaft Sturm. Sie warnen, dass die von Schwarz-Gelb angekündigte Energiewende gebremst und die Klimaziele verfehlt würden. In diesem Jahr kamen im bevölkerungsreichsten Bundesland bisher laut Branchenzahlen lediglich 14 Anlagen dazu. Der Bundesverband Windenergie hatte einen Genehmigungsstau und eine Klageflut beklagt.



Auch die Kommunen erhöhen den Druck auf die Politik. Der Bundestag müsse "ein Programm zum beschleunigten Ausbau der Windkraftanlagen sowie der Stromtrassen und Verteilnetze auf den Weg bringen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Mehr Geschwindigkeit, weniger Bürokratie und klare zeitliche Vorgaben müssten die Bausteine einer solchen Initiative sein." Gleichzeitig forderte Landsberg von der Politik, "mehr und besser" mit Bürgern zu kommunizieren.

Hohe Ziele, erste Pläne

Energie- und Umweltverbände haben einen Zehn-Punkte-Plan für einen schnelleren Ausbau vorgelegt. Ihnen geht es nach eigener Darstellung darum, Hemmnisse abzubauen und die Verfügbarkeit von Flächen zu erhöhen. Außerdem müssten Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Im Zusammenhang mit der angestrebten Energiewende sollen Kohle, Gas und Atomkraft nach und nach durch erneuerbare Energieträger ersetzt werden. Bis 2022 wird das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet sein, bis 2038 ist der Kohleausstieg geplant und der Ökostrom-Anteil soll bis 2030 auf 65 Prozent steigen.



Weitere Hintergrundinformationen finden Sie hier im Beitrag unseres Korrespondenten.