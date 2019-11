Die europäischen Braunkohlegebiete fordern von der neuen EU-Kommission mehr Hilfe für den Strukturwandel.

Es würden in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel benötigt für Investitionen in Infrastruktur, Unternehmen, Forschung und Fortbildungsmaßnahmen, sagte der sächsische Europaminister Schenk in Görlitz. Dort unterzeichneten bei der Jahrestagung der EU-Kohleplattform Vertreter von 14 Regionen eine gemeinsame Erklärung. Der Vize-Generaldirektor für Energie bei der EU-Kommission, Borchardt, versprach Unterstützung. Der Transformationsprozess sei eine Priorität der neuen Kommission.



In der gesamten EU sind rund 185.000 Menschen in der Kohleförderung und mehr als 50.000 Menschen in der Kohleverstromung beschäftigt.