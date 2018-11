Die Kohle-Kommission der Bundesregierung hat einen "Spiegel"-Bericht zur vorzeitigen Abschaltung von Kraftwerken zurückgewiesen.

Die gesamte Meldung entbehre jeder Grundlage, teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass ab 2022 zunächst die Kraftwerke in Westdeutschland stillgelegt werden, darunter sechs Braunkohleblöcke im Rheinischen Revier. Die Kraftwerke im Osten würden erst in der nächsten Phase nach 2030 stillgelegt werden.