Die norddeutschen Bundesländer haben an die Bundesregierung appelliert, die Energiewende in Deutschland zu forcieren.

Die fünf Länder sehen sich beim Ausbau erneuerbarer Stromquellen in einer Schlüsselposition und fordern bessere Rahmenbedingungen. Die Nutzung von Solarenergie sowie der Windkraft an Land und auf See müssten intensiviert werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten. Zudem solle der Netzausbau zügig vorangetrieben und für eine höhere Akzeptanz der Windkraftnutzung bei der Bevölkerung geworben werden.



Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig erklärte, die Energiewende sei nötig, um die Ziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Außerdem biete sie mehr Chancen als Risiken, da beim Ausbau nachhaltiger Energiequellen zahlreiche Arbeitsplätze entstünden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.