Die Bundesnetzagentur hat für die Stromleitung Suedlink den noch fehlenden Trassenabschnitt in Niedersachsen festgelegt.

Die Stromleitung ist ein zentraler Bestandteil für die von der Politik geplante Energiewende hin zu mehr erneuerbarer Energie. Über rund 700 Kilometer lange Kabel in der Erde soll sie Strom, der beispielsweise mit Windrädern in der Nordsee erzeugt wird, in den Süden Deutschlands transportieren. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Homann, teilte mit, der grobe Verlauf von Suedlink stehe jetzt fest. Mit der Entscheidung habe man einen etwa 1000 Meter breiten Streifen festgelegt, in dem die Leitung verlegt werden solle. Im weiteren Genehmigungsverfahren will die Bundesnetzagentur über den genauen Verlauf innerhalb dieses Korridors entscheiden. Nach Angaben der Behörde soll Suedlink 2026 in Betrieb gehen.



Die sogenannte Stromautobahn besteht aus zwei Vorhaben, die über weite Bereiche parallel geplant und verlegt werden. Startpunkte sind Wilster und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Die Leitung führt dann durch Niedersachsen, Hessen und Thüringen nach Bayern und Baden-Württemberg. Die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW beziffern die Investitionskosten auf 10 Milliarden Euro. Suedlink ist eine von drei in Planung befindlichen Stromautobahnen. Für eine vierte Erdkabel-Doppelleitung von der Nord- und Ostsee nach NRW wird derzeit das Planungsverfahren vorbereitet.



Bundesweit gibt es Bürgerinitiativen gegen die leistungsstarken Stromtrassen. Bei der Erdverkabelung befürchten sie "Wärmekontamination" und damit Auswirkungen auf die Natur sowie Tier- und Pflanzenwelt.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.