Der Anwalt Asisbek Aschurow aus Kirgistan hat den prestigeträchtigen Nansen-Preis des UNHCR gewonnen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zeichnet ihn dafür aus, dass er in seinem Land entscheidend dazu beigetragen hat, die Staatenlosigkeit zu beenden.

In Kirgistan hatten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 mehr als 10.000 Menschen keine Staatsangehörigkeit mehr. Aschurow, der als Zugezogener aus Usbekistan selbst um die kirgisische Staatsangehörigkeit hatte kämpfen müssen, gründete mit anderen die Organisation Ferghana-Tal Anwälte ohne Grenzen und half Staatenlosen mit kostenloser Unterstützung.



"Sie konnten nicht zur Schule gehen, nicht zum Arzt, nicht heiraten, kein Haus kaufen, kein Konto eröffnen, nicht reisen und nicht wählen", sagte Aschurow bei der Preisvergabe in Genf. Sie hätten illegal arbeiten müssen, um zu überleben.

Rohingya sind heute die größte betroffene Gruppe

UNHCR-Chef Filippo Grandi erklärte, Aschurow sei ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Einzelner viele inspirieren und mobilisieren könne. Die größte von Staatenlosigkeit betroffene Gruppe seien heute die Rohingya. Myanmar, wo ursprünglich mehr als eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit leben, verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft. Hunderttausende wurden 2017 gewaltsam vertrieben und harren heute in Flüchtlingslagern im Nachbarland Bangladesch aus.



Der Preis ist nach dem norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen benannt, der nach dem Ersten Weltkrieg Hochkommissar für Flüchtlingsfragen beim UNO-Vorläufer Völkerbund war. Er ist mit 150.000 Dollar (rund 137.000 Euro) dotiert. Preisträger können das Geld in Absprache mit dem UNHCR in ein Projekt investieren.