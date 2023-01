Deutsch-französischer Ministerrat

Der deutsch-französische Ministerrat bei seiner Zusammenkunft. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Ausdrücklich bekennen sich die Regierungen von Deutschland und Frankreich aber zur Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers. Beide Länder verurteilen Russlands Angriffskrieg und versprechen der Ukraine weiterhin unerschütterliche Unterstützung im politischen, militärischen, wirtschaftlichen, und sozialen Bereich. In der anschließenden Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron bekräftigte Bundeskanzler Scholz seine Haltung, dass Deutschland mögliche Panzerlieferungen eng mit seinen Verbündeten abstimmen werde. Er sagte, so wie man in der Vergangenheit vorgegangen sei werde man auch in der Zukunft vorgehen. Auch Macron sagte, dass mögliche Lieferungen gemeinsam beschlossen würden. Zugleich schloss er aber die Lieferung französischer Leclerc-Panzer an Kiew nicht aus. Außerdem wurde vereinbart, dass die deutsch-französische Brigade Manöver in Litauen und Rumänien abhalten soll, um - wie es hieß - die östlichen Verbündeten zu unterstützen.

Beim Thema Energie vereinbarten die Regierungen beider Länder, dass die zwischen Spanien und dem südfranzösischen Marseille geplante Wasserstoff-Pipeline nach Deutschland verlängert werden soll. Auch soll das Stromnetz innerhalb der EU gestärkt und der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft vorangetrieben werden.

Der deutsch-französische Ministerrat sollte eigentlich bereits im Oktober stattfinden, wurde aber seinerzeit wegen Unstimmigkeiten abgesagt. Vor dem heutigen Treffen gab es in Paris eine Feierstunde anlässlich der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zur Aussöhnung der beiden einstigen Erbfeinde und Kriegsgegner vor 60 Jahren. Mehr zur Feierstunde lesen Sie hier.

