Verteidigungsminister-Treffen

Bundeswehrsoldaten in Litauen (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mindaugas Kulbis)

Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius sollen zum Beispiel Übungen besser miteinander abgestimmt werden. Eine bessere Koordinierung habe auch einen größeren Abschreckungseffekt, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.

Nach Angaben von Pistorius verständigten sich alles sechs Länder am Dienstagabend auf ein Papier zu dem Thema. Es gehe darum, wie man das Baltikum als besonders exponierten Teil der Allianz besonders effektiv schützen könne, sagte er.

Zudem wurde bekannt, dass sich Schweden und Dänemark der deutschen Initiative für eine gemeinsame europäische Luftverteidigung anschließen. Das teilte Bundesverteidigungsminister Pistorius ebenfalls am Rande des NATO-Treffens mit. Eine entsprechende Erklärung soll noch heute unterzeichnet werden. Die Teilnahme beider Länder am sogenannten "Sky Shield" sei ein wichtiger Schritt zu mehr kollektiver Sicherheit, erklärte der SPD-Politiker.

In Brüssel beraten heute die NATO-Verteidigungsminister zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden. Weitere Themen sind unter anderem gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände und die Entwicklung der Verteidigungsausgaben.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.