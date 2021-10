Forscher in England haben eine rund 500 Jahre alte Gebetsrolle entdeckt und untersucht.

Der Kunsthistoriker Gail Turner sagte, das Überleben einer so besonderen Rolle über 500 Jahre sei außergewöhnlich. Er veröffentlichte seine Untersuchungen in der Zeitschrift der British Archaeological Association. Während der Reformation seien solche Rollen, die für ihre Besitzer eine sehr wichtige Inspiration zum Beten gewesen seien, oft entsorgt worden. Fachleuten zufolge sollen nur noch einige Dutzend weltweit existieren.



Die rund einen Meter lange, mit Texten und Zeichnungen versehene Gebetsrolle habe mutmaßlich einem wohlhabenden Pilger gehört, bevor sie in den 1970er-Jahren von einem privaten Sammler gekauft worden sei. Weiter hieß es, das Stück gebe Einblick in Rituale, die im 16. Jahrhundert an einem Kruzifix in dem mittlerweile zerstörten Kloster Bromholm Priory in der ostenglischen Grafschaft Norfolk stattgefunden haben müssten.