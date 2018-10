In der britischen Universität Oxford wird über eine Einladung an AfD-Fraktionschefin Weidel gestritten.

Weidel soll kommenden Mittwoch als Gast der „Oxford Union“ sprechen. Die mit der Universität nicht direkt verbundene Vereinigung ist in Deutschland als Debattier-Club bekannt. Die Oxforder Studentenvertretung kündigte Massenproteste an. Die New York Times berichtet zudem über einen offenen Brief, in dem mehr als 100 Professoren und Politiker die Ausladung der AfD-Politikerin verlangen. Einer der Unterzeichner, der Geschichtsprofessor Paul Betts, sagte, für die rassenhetzerische und anti-muslimische Politik der AfD dürfe in einer toleranten und liberalen Stadt wie Oxford kein Platz sein.