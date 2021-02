Die britische Regierung hat angekündigt, bis zum 21. Juni in England alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Premierminister Johnson sagte, man werde den Weg aus dem Lockdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen. Dies ist allerdings an Voraussetzungen gebunden.

Johnson betote, zu verdanken habe man das der Entschlossenheit der Briten und dem Erfolg der Impfkampagne. Die Maßnahmen sollen demnach in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen gelockert werden. Voraussetzung ist, dass sich die positive Entwicklung bei der Reduzierung von Infektionszahlen fortsetzt und keine neue Virus-Variante die Lage verändert.



Der Plan der Regierung in London sieht vor, dass am 8. März in England in einem ersten Schritt alle Schulen geöffnet werden. Bei der Beschränkung sozialer Kontakte soll es dann Lockerungen geben. Beispielsweise dürfen Heimbewohner wieder Besucher empfangen.



Ende März folgt die Öffnung von Sport-Einrichtungen im Freien, Mitte April die Öffnung von Läden, Museen und Büchereien, im Außenbereich auch von Pubs und Restaurants. Mitte Mai kommen Kinos und Hotels dazu. Ab dem 21. Juni sollen dann in England auch keine Kontaktbeschränkungen mehr gelten.

