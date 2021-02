In England sollen Familien mit schulpflichtigen Kindern von März an kostenlose Corona-Selbsttests erhalten.

Das teilte die Regierung in London mit. Kindern, Eltern und Beschäftigten im Umfeld von Schulen sollen demnach jeweils zwei Tests pro Woche zur Verfügung gestellt werden. Kinder in weiterführenden Schulen sollen zudem drei Mal in der Schule getestet werden, wenn in acht Tagen der Unterricht wieder beginnt. Die Regierung will so die Gefahr durch asymptomatische Infektionen vermindern. Wer beim Selbsttest ein positives Ergebnis erhält, ist demnach zum anschließenden PCR-Test verpflichtet.

