Trotz steigender Infektionszahlen sind in England seit heute fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Dies gilt unter anderem für die Pflicht zum Tragen von Masken sowie für Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen. Bestehen bleibt die Maskenpflicht im Nahverkehr in London. Der britische Premierminister Johnson begründet die Öffnung mit der hohen Impfquote. In England gibt es derzeit täglich etwa 50.000 neue Corona-Fälle.



Die niederländische Regierung ruft wegen steigender Coronazahlen zu einer Rückkehr ins Homeoffice auf. Ministerpräsident Rutte sagte, die Aufhebung fast aller Lockdown-Maßnahmen im Juni sei eine Fehleinschätzung gewesen, für die er um Entschuldigung bitte. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden ist in den vergangenen zwei Wochen von fünf auf 59 gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.