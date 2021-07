Trotz steigender Infektionszahlen sind in England seit heute fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Dies gilt unter anderem für die Pflicht zum Tragen von Masken sowie für Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen. Bestehen bleibt die Maskenpflicht im Nahverkehr in London. Der britische Premierminister Johnson begründet die Öffnung mit der hohen Impfquote. In England gibt es derzeit täglich etwa 50.000 neue Corona-Fälle.



In Australien befinden sich die Metropolen Melbourne und Sydney wegen steigender Infektionszahlen weiter im Corona-Lockdown. Allerdings sind die für heute gemeldeten Zahlen mit 13 beziehungsweise 98 vergleichsweise niedrig. Australien hat die Corona-Pandemie bisher mit der Schließung seiner Grenzen und einer intensiven Kontaktverfolgung weitgehend eindämmen können.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.