Trotz steigender Infektionszahlen werden in England heute fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Sowohl die Pflicht zum Tragen von Masken als auch Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen werden abgeschafft.



Premierminister Johnson sprach von einem "Tag der Freiheit". Er setzt auf die Eigenverantwortung der Menschen, rief aber die Bürgerinnen und Bürer zur Vorsicht auf. Experten warnen allerdings, dass die Situation trotz hoher Impfquote außer Kontrolle geraten könnte. Bereits jetzt werden im gesamten Vereinigten Königreich täglich mehr als 50.000 Fälle registriert - beinahe so viele wie zum Höhepunkt der zweiten Welle zum Jahreswechsel.



Johnson befindet sich selbst in Quarantäne, weil eine Infektion von Gesundheitsminister Javid bekannt wurde.

