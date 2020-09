Die britische Regierung führt für England hohe Geldstrafen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzregeln ein.

Wer etwa die Quarantäne-Pflicht nach einem positiven Corona-Test missachtet, dem drohen vom 28. September an Geldbußen von mehreren tausend Euro, wie Premierminister Johnson in London ankündigte. Die Mindeststrafe für Verstöße gegen die Regeln liegt bei umgerechnet 1.100 Euro; Wiederholungstätern drohen Geldbußen bis zu 11.000 Euro. Dieser Höchstbetrag wird auch für Unternehmen fällig, die Beschäftigte aus der Quarantäne an den Arbeitsplatz beordern. Geringverdiener, die aus Infektionsschutzgründen zuhause bleiben müssen und nicht im Homeoffice arbeiten können, sollen zur Entschädigung eine Einmalzahlung von umgerechnet 550 Euro bekommen. Das Strafenregister soll möglicherweise auf Schottland, Wales und Nordirland ausgedehnt werden. Hintergrund der Maßnahmen ist der jüngste starke Anstieg an Neuinfektionen in Großbritannien.

