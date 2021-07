In England ist die Zahl der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen rasant gestiegen.

Sie hat sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt, wie die britische Gesundheitsbehörde berichtet. Hunderttausende Kinder und Jugendliche sind demnach betroffen, insgesamt 8,5 Prozent der gesamten Schülerschaft an staatlichen Schulen. Die Regierung in London hat daher angekündigt, die Pflicht zur Selbstisolation auf jene Schüler zu beschränken, die positiv getestet wurden. Bildungsminister Williamson sagte, der Kontakt zu einer infizierten Person solle nicht mehr zwangsläufig zu einer Quarantäne führen. Auch geimpfte Erwachsene müssen künftig nicht mehr zuhause bleiben, wenn ihre Corona-Warnapp einen Kontakt mit einer infizierten Person anzeigt. Die neuen Quarantäne-Regeln treten Mitte August in Kraft.



Trotz steigender Infektionszahlen sollen in England am 19. Juli die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Dann soll es weder die Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln noch zahlenmäßige Beschränkungen bei Veranstaltungen mehr geben.

