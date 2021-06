Wegen der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus werden die Pandemie-Maßnahmen in England um vier Wochen verlängert.

Wie der britische Ministerpräsident Johnson in London mitteilte, gelten die derzeitigen Auflagen weiter bis zum 19. Juli.



Ursprünglich war geplant, die Maßnahmen am kommenden Montag aufzuheben. Sollte sich die Lage in England schnell verbessern, könnte es laut Johnson schon nach zwei Wochen erste Änderungen geben. In Großbritannien stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder an.



Die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln, die sich jedoch nur geringfügig von denen in England unterscheiden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.