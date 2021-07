In England werden am 19. Juli wie geplant fast alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Das bestätigte der britische Gesundheitsminister Javid im Parlament in London. Die Voraussetzungen dazu seien erfüllt. Das sei den Bemühungen der Briten und dem Impfprogramm zu verdanken. Javid erklärte, zwar sei zu erwarten, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen werde. Die Regierung gehe angesichts des Impffortschritts aber nicht davon aus, dass dadurch das Gesundheitssystem überlastet werde.



Von kommender Woche an fallen damit voraussichtlich Abstandsregeln, Maskenpflicht und die verpflichtende Registrierung etwa beim Restaurantbesuch weg. Auch Nachtclubs und Diskotheken dürfen dann wieder Besucher empfangen. Zahlenmäßige Beschränkungen für Feiern der Veranstaltungen soll es nicht mehr geben.



Premierminister Johnson will in Kürze Details der Pläne vorstellen.

