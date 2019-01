In Großbritannien ist das heimliche Fotografieren unter Frauenröcke, das sogenannte "Upskirting", in Zukunft auch in England und Wales verboten.

Das Oberhaus des Parlaments stimmte einem entsprechenden Gesetzentwurf zu. Damit drohen Tätern künftig Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. Bisher war nur die Verbreitung der Aufnahmen strafbar. In Schottland ist das heimliche Fotografieren dagegen schon seit einiger Zeit verboten.



Das Gesetz ist das Ergebnis der Petition einer Betroffenen, die dafür mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt hat. Ein Mann hatte sie während eines Festivals unter dem Rock fotografiert und das Foto per Messenger an einen Freund geschickt.

In Deutschland ist Upskirting keine Straftat

In Deutschland ist Upskirting nicht strafbar, wie Rechtsanwalt Christian Solmecke auf seinem Blog und auf Deutschlandfunk Nova erklärt. "Das Fotografieren unter dem Rock ist noch keine Straftat, sofern die Fotos nicht an Dritte weitergegeben werden." Grundsätzlich könnte man zwar auf Beleidigung oder Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verweisen. Der Vorwurf der Beleidigung sei in mehreren Urteilen aber abgewiesen worden, weil die Betroffenen nichts mitbekommen hätten oder es keine herabsetzende Äußerung des Täters über das Opfer gegeben habe, erläutert Solmecke. § 201a Strafgesetzbuch beziehe sich nur auf heimliche Aufnahmen in einer Wohnung oder intimen Räumen wie einer Toilette oder Umkleidekabine.



Der Anwalt hält es aber für möglich, den mutmaßlichen Täter zivilrechtlich zu verklagen, weil Upskiring-Aufnahmen in der Regel eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellten. Die Folge wäre eine Unterlassungsklage, wodurch die Bilder per Erfolg nachweislich gelöscht werden müssten. Unter bestimmten Umständen haben Upskirting-Opfer laut Solmecke auch einen Anspruch auf Schadensersatz.