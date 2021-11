England verschärft die Corona-Maßnahmen unter anderem im Nahverkehr. (Belinda Jiao/SOPA Images via ZUMA/dpa)

Ab sofort müssen in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder Masken getragen werden. Alle Rückkehrer nach Großbritannien müssen sich einem PCR-Test unterziehen und sich bis zu einem negativen Testergebnis in Selbstisolation begeben. Außerdem sollen die Auffrischungsimpfungen vorangetrieben werden. Alle Über-18-Jährigen können drei Monate nach ihrer zweiten Impfung gegen das Coronavirus eine Booster-Impfung bekommen.

In Großbritannien sind bislang etwa 14 Fälle der Omikron-Variante festgestellt worden. Der britische Premierminister Johnson argumentierte, mit den neuen Maßnahmen verschaffe sich das Land Zeit gegen die Variante.

