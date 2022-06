Erdogan setzt Namensänderung bei UNO durch (picture alliance / Xinhua News Agency | Mustafa Kaya)

Die Vereinten Nationen teilten mit, dass gestern ein Antrag Ankaras auf Namensänderung in New York eingegangen sei. Darauf sei die Änderung sofort in Kraft getreten. Hintergrund ist, dass "Turkey" im Englischen auch "Truthahn" bedeutet. Die Regierung von Präsident Erdogan hatte schon länger auf die Änderung des international anerkannten Namens hin zur Schreibweise und Betonung wie im Türkischen gedrungen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.