An der englischen Küste ist die Zahl der ankommenden Bootsflüchtlinge weiter gestiegen.

Das britische Innenministerium teilte mit, erneut seien sechs Menschen aufgegriffen und der Grenzschutzbehörde übergeben worden. Demnach handelt es sich um sechs Iraner, die den Ärmelkanal in einem Schlauchboot überquert hatten. Wie die BBC berichtet, haben in den vergangenen beiden Monaten mehr als 220 Menschen mit kleinen Booten die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien überwunden. Die Überquerung ist wegen der rauen See und des Schiffsverkehrs sehr gefährlich.



Frankreichs Innenminister Castaner kündigte an, den Kampf gegen die illegale Migration über den Ärmelkanal gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen Javid zu verstärken. Zuvor hatte Javid die Lage zu einem schwerwiegenden Ereignis erklärt. Die verantwortlichen Schlepperbanden müssten gestoppt werden.