Ein Corona-Schnelltest (picture alliance/dpa/Thierry Monasse | Thierry Monasse)

Der Chef des Apothekerverbandes Nordrhein, Preis, sagte der Rheinischen Post, aktuell stiegen die Zahlen in den Teststellen wöchentlich um zehn Prozent an. Auch der Verkauf von Selbsttests lege weiter zu. Zugleich gebe es Angebotsprobleme: Die Frachtmöglichkeiten aus Fernost seien begrenzt, die Freigabe am Zoll dauere lang.

Coronatests sind ein wichtiger Teil der Maßnahmen gegen die Pandemie. Ungeimpfte müssen beispielsweise einen Nachweis mit sich führen, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Auch von Geimpften wird mancherorts zusätzlich ein Test verlangt, etwa beim Zugang zu Clubs.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.